باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج) قام رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة بالمقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه . كما وضع رئيس طاجيكستان باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها. ثم وضع إمام علي رحمان باقات من الزهور أمام ضريحي رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب الشهير تاميرلان علييف.

AZERTAG.AZ : رئيس طاجيكستان يزور ضريح حيدر علييف

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