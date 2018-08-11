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    علم وتعليم


    كسوف جزئي للشمس اليوم

    ١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سيشهد سكان الأرض اليوم كسوفا جزئيا أخيرا للشمسي لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية (كسوف جزئي للشمس) ستبدأ في الساعة 12:02 بتوقيت باكو وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 13:46 وستنتهي في الساعة 15:30.

    سيشاهد الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام في شمال شرق روسيا وأمريكا الشمالية والدول الإسكندنافية والصين.

     

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