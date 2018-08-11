كسوف جزئي للشمس اليوم
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)
سيشهد سكان الأرض اليوم كسوفا جزئيا أخيرا للشمسي لهذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية (كسوف جزئي للشمس) ستبدأ في الساعة 12:02 بتوقيت باكو وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 13:46 وستنتهي في الساعة 15:30.
سيشاهد الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام في شمال شرق روسيا وأمريكا الشمالية والدول الإسكندنافية والصين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٥]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٨]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٨]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٥]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٢٧]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٤٦]
٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٤٢]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٦]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٥٥]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:١٠]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٥٣]
١٠.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك