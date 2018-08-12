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    الرئيس إلهام علييف يصل الى مدينة أكطاو بكازاخستان

    ١٢.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٨]

    أكطاو، 12 أغسطس، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 12 أغسطس الى مدينة أكطاو الكازاخستانية للمشاركة في اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر.

    أفادت أذرتاج أن رئيس دولتنا كان في استقباله على أرض مطار أكطاو الدولي وزير الطاقة الكازاخستاني قناعت بوزومبايف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل الى مدينة أكطاو بكازاخستان
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