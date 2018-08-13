توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية

باكو، 13 أغسطس، أذرتاج

تواصل إدارة جهاز الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الهجرة أن موظفي الإدارة قاموا خلال مدة الثلاثة أيام الأخيرة بتوقيف 71 أجنبيا يحملون جنسيات البلاد المختلفة. وجاء في البيان أن 10 أجانب منهم أخلفوا بأغراض أعلنوا عنها عند وصول البلد و8 أجانب منهم ما كانوا يقيمون في العناوين المسجلة إقامة بالفعل و53 أجنبيا بسبب إقامتهم في البلد إقامة غير شرعية.

واتخذت الإدارة قرارات إدارية بحق 51 أجنبيا موقفا مع اتخاذ تدابير مناسبة لإبعاد الأجانب الآخرين عن حدود البلد.