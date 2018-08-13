    • / مجتمع

    مجتمع


    توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية

    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٣]

    باكو، 13 أغسطس، أذرتاج

    تواصل إدارة جهاز الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

    نقل مراسل أذرتاج عن بيان الهجرة أن موظفي الإدارة قاموا خلال مدة الثلاثة أيام الأخيرة بتوقيف 71 أجنبيا يحملون جنسيات البلاد المختلفة. وجاء في البيان أن 10 أجانب منهم أخلفوا بأغراض أعلنوا عنها عند وصول البلد و8 أجانب منهم ما كانوا يقيمون في العناوين المسجلة إقامة بالفعل و53 أجنبيا بسبب إقامتهم في البلد إقامة غير شرعية.

    واتخذت الإدارة قرارات إدارية بحق 51 أجنبيا موقفا مع اتخاذ تدابير مناسبة لإبعاد الأجانب الآخرين عن حدود البلد.

    AZERTAG.AZ :توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٥‎٣]
    الهجرة تسمح خلال يوليو لـ3406 وافد بالإقامة المؤقتة
    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٥‎]
    توقيف 112 أجنبيا خلال التدابير المتخذة ضد الهجرة غير الشرعية
    بينهم حاملي جنسيات 18 بلدا ومنها 4 أقطار عربية
    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٥‎٥‎]
    بحث علاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين أذربيجان ومصر
    ٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٠٣]
    حرس الحدود يحبط محاولة 4 أجانب عبور حدود أذربيجان بوثائق مزيفة
    توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 71 أجنبيا خلال 3 أيام في مكافحة الهجرة غير الشرعية