ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 436 قتيل

طوكيو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الى 436 قتيلا، مشيرة الى أن مئات الآلاف من المشردين يحتاجون الى مياه ومواد غذائية وأدوية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال تسبب بإصابة 1353 شخص بجروح خطيرة وضررت اكثر من 64 الف منزل. تم إجلاء أكثر من 387 ألف شخص من منطقة الزلزال.

يذكر أن الزلزال الذي بلغ قوته 7 درجات وقع في جزيرة لومبوك الإندونيسية بالساعة المحلية 11:45 في 5 أغسطس. وكان مركزه على عمق 10.5 كلم تحت الأرض.