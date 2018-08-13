الخارجية: ستواصل أذربيجان دعمها الشامل لتركيا الشقيقة شعبا ودولة

باكو، 13 أغسطس، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات بين أذربيجان وتركيا تتزايد قوة يوما لآخر.

نقل مراسل أذرتاج عن حاجييف الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قوله في تصريح خاص أدلى به للوكالة بأن البلد يخصص أهمية خاصة لعلاقاتها الاقتصادية مع تركيا أيضا وتساهم إسهامها في تطوير هذه العلاقات بمشاركتها في الاستثمارات المتبادلة وفي مشاريع التجارة الثنائية والإقليمية والطاقة والنقل ذات الأهمية العالمية.

وأضاف حاجييف أن "أذربيجان تزيد من مشاركتها عن كثب في اقتصاد البلد الشقيق وهي تواصل استثماراتها في اقتصاد تركيا.

أذربيجان على يقين تام من أن المشاريع الضخمة التي تحققها تركيا في السنوات الأخيرة ستضمن فرصا إضافية لاقتصاد البلد والمنطقة وامنهما ومن مستقبل اقتصاد تركيا الذي لا يتزعزع.

وستواصل أذربيجان كما كانت دائما دعمها الشامل لتركيا الشقيقة شعبا ودولة في جميع المجالات".