نفطجي يتغلب على سومغايت بهدفين دون رد بافتتاح الموسم الجديد

باكو، 13 أغسطس، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على مضيفه سومغايت بهدفين دون رد في افتتاح الموسم الجديد 2018/2019 لكرة القدم بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب دالغا أرينا أدارها الحكم جباروف أمام 800 مشجع.

وسجل أول أهداف الموسم عباسوف د27 وضاعفه محمودوف د71.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت ولاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من سومغايت د67 بالبطاقة الصفراء الثانية.