باكو، 13 أغسطس، أذرتاج خسر كشله باكو أمام ضيفه صباح باكو بهدف يتيم في افتتاح الموسم الجديد 2018/2019 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج المباراة رقم 3 المقامة على ملعب ايه أس كا ارينا في العاصمة باكو قادها الحكم حسنوف امام 300 مشجع. وسجل الهدف اليتيم ماركو د45+2 من ركلة الجزاء. وعاقب الحكم لاعبين من كشله عن سلوك غير رياضي ولاعبا من صباح عن تأخير استئناف المباراة بالبطاقة الصفراء.

AZERTAG.AZ : كشله يخسر أمام ضيفه صباح بهدف يتيم

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