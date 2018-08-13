كشله يخسر أمام ضيفه صباح بهدف يتيم
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٢]
باكو، 13 أغسطس، أذرتاج
خسر كشله باكو أمام ضيفه صباح باكو بهدف يتيم في افتتاح الموسم الجديد 2018/2019 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج المباراة رقم 3 المقامة على ملعب ايه أس كا ارينا في العاصمة باكو قادها الحكم حسنوف امام 300 مشجع.
وسجل الهدف اليتيم ماركو د45+2 من ركلة الجزاء.
وعاقب الحكم لاعبين من كشله عن سلوك غير رياضي ولاعبا من صباح عن تأخير استئناف المباراة بالبطاقة الصفراء.
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