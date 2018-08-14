القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 88 مرة

باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 88 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية برداوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأذرمينية وقرية باراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي كمرلي وجعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام والمرتفعات بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شوراباد وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند جواهرلي وسيدلي وصاريجالي ويوسفجانلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراجانبكلي وقوقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.