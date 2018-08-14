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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 73.75 دولارا

    ١٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢١]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.75 دولارا بعد انخفاضه 0.33 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 73.75 دولارا
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