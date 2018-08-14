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    إصابة 17 شخصًا في إطلاق نار في أنقرة

    ١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 17 شخصاً من بينهم طفل واحد نتيجة لإطلاق النار على تاجر مخدرات مزعوم في أنقرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية ان الحادث وقع في 13 أغسطس في المنطقة التي تقع فيها محلات الذهب ومكاتب صرف العملات في حي ألتينداغ.

    تواصل الشرطة البحث عن مشتبه به.

     

    AZERTAG.AZ :إصابة 17 شخصًا في إطلاق نار في أنقرة
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