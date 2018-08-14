وزير الداخلية يستقبل قائد قوات الدرك التركية مع الوفد المرافق له

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

يزور قائد قوات الدرك التركية العام اللواء عارف تشيتين على رأس وفد أذربيجان تلبية لدعوة من وزير الداخلية الأذربيجاني الفريق أول رامل عصوبوف.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الداخلية أن عارفا تشيتين والأشخاص المرافقون له زاروا أولا المقابر الفخرية لأحياء ذكرى الزعيم الوطني العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف بها ووضعوا إكليلا من الزهور إلى نصبه.

كما صفت زهور طازجة على قبر عالمة أمراض العيون المرموقة الأكاديمية ظريفة علييفا أيضا.

ثم زار ممثلو البلد الشقيق مجمع "المشعل الأبدي" بمقابر الشهداء ومقابر الشهداء الأتراك.

واستقبل وزير الداخلية رامل عصوبوف في 14 أغسطس اليوم الوفد الذي يرأسه اللواء عارف تشيتين.

ورحب الوزير بالضيوف معيدا للذاكرة بامتنان أن علاقات أذربيجان مع تركيا عقب استعادتها استقلالها كانت تتطور ولا زالت وخدمات الزعيم العام حيدر علييف في هذا المجال وتنفيذ سياسته "قوم واحد في الدولتين" من جانب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بنجاح ووضع العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين قدما على مرحلة جديدة جودة نتيجة الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين وزياراتهما المتبادلة.

واكد الوزير على أن المؤسسة التي يرأسها تخصص بالغ الأهمية لتوسيع التعاون مع وزارة الداخلية التركية وكذلك قيادة الدرك التركية وعلى خدمة كبيرة لقيادة الدرك التركية في تشكيل القوات الداخلية وتحولها إلى مؤسسة تستجيب لأحدث المطالب والمزيد من رفع كفاءة أفراد المؤسسة ورفع شكره على ذلك.

وأعرب الوزير عن يقينه من أن زيارة قائد قوات الدرك التركية العام للبلد تؤثر إيجابيا على تطوير العلاقات والمزيد من تعميقها.

ورفع اللواء عارف تشيتين شكره على اللقاء والمعلومات المفصلة معبرا عن امتنانه من زيارة أذربيجان وتحول باكو إلى احدى أجمل عواصم العالم وأكثر المدن أمنا وتطور البلد الدينامي والسريع وبلوغ القوات الداخلية كفاءة مهنية عالية. كما أشاد بالتعاون المفيد بين المؤسسات ذات الصلة لكلا البلدين وزاد أن مثل هذا التعاون يخدم لمصالح الشعبين الشقيقين والبلدين الأخويين.

ثم جرى اجتماع بالإدارة العامة للقوات الداخلية بين نائب وزير الداخلية قائد القوات الداخلية اللواء شاهن محمدوف واللواء عارف تشيتين مع الوفد المرافق له. وأشار قائد القوات الداخلية إلى وجود علاقات الصداقة والتعاون العسكري بين المؤسستين.

وأثنى اللواء عارف تشيتين العلاقات بين المؤسستين ذاتي الصلة لكلا البلدين معبرا عن ارتياحه من زيارة الجمهورية.

وتستمر الزيارة إلى 16 أغسطس.