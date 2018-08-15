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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 73.83 دولارا

    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني جزئيا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.83 دولارا بعد ارتفاعه 0.08 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 73.83 دولارا
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