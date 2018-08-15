خلفوف: اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر توافق بالكامل مع مصالح أذربيجان

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال خلف خلفوف إن اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر توافق بالكامل مع مصالح أذربيجان.

نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن الوثيقة المذكورة تضمن بجانب ذلك استمرار واستدامة فعاليات البلد من المشاريع الخاصة باستخراج الهيدروكربونات في البحر وسائر أنواع الأنشطة الاقتصادية الميدانية وامنها.

أوضح نائب الوزير أن الاتفاقية لا تحدد تنفيذ مثل هذه الفعاليات بل وحتى تهيئ أرضية خصبة للمزيد من توسيع هذه الفعاليات أيضا.

وأشار خلفوف إلى أن سلامة أراضي الدول والاحترام بسيادتها عليها محددة في الاتفاقية بمثابة احدى المبادئ الرئيسية.

وفيما يخص تقسيم قعر البحر أفاد نائب الوزير خلفوف أن الاتفاقية تصدق على قاعدة تقسيم قاع البحر بالأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي ومبادئه تقسيما إلى قطاعات مع الإشارة إلى امتلاك المنشآت الاقتصادية الموجودة فيها مناطق أمنية مناسبة من اجل ضمان أمن الفعاليات الاقتصادية في البحر في القطاعات المنقسمة. وزد عليه أن الاتفاقية تحدد مناطق يحق لكل دولة الحق فيها حقا سياديا واستثنائيا كمياه إقليمية ومناطق صيد الأسماك. كما أن الاتفاقية تثبت مبادئ حرية الملاحة والسباحة وضمان الأمن مما يكسب ببالغ الأهمية من حيث الملاحة البحرية وتطوير التجارة في بحر الخزر.