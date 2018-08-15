نائب وزير الخارجية يشرح ما يتضمن اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر من مسائل حماية الأمن والاستقرار في البحر

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال خلف خلفوف إن قضية الاحتفاظ على الأمن والاستقرار في بحر الخزر كانت دائما تكسب بأهمية بالغة بالنسبة للدول المطلة على البحر.

نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن التعاون في منطقة بحر الخزر يقام على أساس تبادل مصالح وتساوي الأطراف والاحترام بوحدة أراضي بعضها بعضا وبسيادتها عليها مشيرا إلى أنها تثبت كذلك مبادئ تطلب بمراعاة ما يكفل بتحول بحر الخزر إلى منطقة السلام وحسن الجوار والصداقة والتعاون وعدم تطبيق القوة والتهديد باستخدام القوة وتدابير الثقة الموافق عليها في مجال الفعاليات العسكرية مراعاة في روح البصيرة والنزاهة.

وأضاف نائب الوزير خلفوف أنه تم التوصل من جانب رؤساء الدول على هامش اجتماع القمة المنعقدة في أكطاو إلى إعداد وتحرير تدابير ثقة في بحر الخزر علما بأن الخط الرئيسي لإقامة تدابير ثقة تشكله معايير ومقاسات في مجال بناء المقومات العسكرية مثل تبادل المعلومات والنزاهة والعقلانية.