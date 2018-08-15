نائب وزير الخارجية يشرح قواعد تسوية مسائل التعاون الدولي في بحر الخزر في الاتفاقية الجديدة
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٩]
باكو، 15 أغسطس، أذرتاج
قال خلف خلفوف إن تعزيز التعاون الدولي في بحر الخزر له بالغ الأهمية دوما بالنسبة لأذربيجان.
نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر الموقع عليها في 12 أغسطس في أكطاو هذا العام تعترف في سياق تنفيذ المشاريع المتحققة في البحر بتعاون أذربيجان مع الشركات الخارجية والقابضات العملاقة وتفتح فرصا لمواصلتها وتوسيعها.
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