    • / سياسة

    سياسة


    خلفوف: الاتفاقية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر

    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤١]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    قال خلف خلفوف إن بحر الخزر يلعب دورا هاما في عدد من المشاريع الموجهة إلى تطوير ممرات النقل الدولية.

    نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن الاتفاقية الجديدة تأخذ كذلك بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر موضحا أن الاتفاقية تعترف أيضا بالحق في الخروج الحر إلى المحيط العالمي بتحديد حرية الملاحة البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق السيادية لبلد الترانزيت وتعترف أيضا بحق الأطراف في الدخول والخروج من والى مرافئ الدول المطلة عليه.

    AZERTAG.AZ :خلفوف: الاتفاقية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٠٥‎]
    محمدياروف: الاتفاقية تحوي المعاملة المدنية النزيهة والقابلة للتنبؤ في فعاليات الدول المطلة على بحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٨]
    رؤساء الدول الخمس أنشأوا آلية تشاورية نظامية لمراقبة تنفيذ فاعل للاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]
    نائب الوزير: اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر تسمح بإمداد الأسلاك تحت الماء وخطوط الأنابيب في قاع بحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٧]
    نائب الوزير: الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر تكلف الدول المجاورة بتعهدات لحماية البيئة والمسؤولية عن تلويث المياه
    خلفوف: الاتفاقية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر