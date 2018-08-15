خلفوف: الاتفاقية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤١]
باكو، 15 أغسطس، أذرتاج
قال خلف خلفوف إن بحر الخزر يلعب دورا هاما في عدد من المشاريع الموجهة إلى تطوير ممرات النقل الدولية.
نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن الاتفاقية الجديدة تأخذ كذلك بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر موضحا أن الاتفاقية تعترف أيضا بالحق في الخروج الحر إلى المحيط العالمي بتحديد حرية الملاحة البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق السيادية لبلد الترانزيت وتعترف أيضا بحق الأطراف في الدخول والخروج من والى مرافئ الدول المطلة عليه.
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