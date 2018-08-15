    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ليبيا تعتزم زيادة إنتاج النفط

    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تعتزم ليبيا (عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)) زيادة إنتاج النفط.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن متوسط إنتاج النفط من ليبيا بلغ أكثر من 1 مليون برميل يوميا.

    ووفقًا للتقارير الشهري الأخيرة لمنظمة أوبك، بلغ إنتاج النفط من ليبيا في شهر يوليو بمقدار 664 الف برميل يوميا بعد انخفاضه 56 ألفا و700 برميل.

    AZERTAG.AZ :ليبيا تعتزم زيادة إنتاج النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥‎٠]
    إصابة 17 شخصًا في إطلاق نار في أنقرة
    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٨]
    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 436 قتيل
    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٢٥‎]
    زلزال بقوة 5 يهز الصين
    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٤]
    أردوغان: إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لنا ربنا وشعبنا
    ليبيا تعتزم زيادة إنتاج النفط