ليبيا تعتزم زيادة إنتاج النفط
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥٠]
باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تعتزم ليبيا (عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)) زيادة إنتاج النفط.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن متوسط إنتاج النفط من ليبيا بلغ أكثر من 1 مليون برميل يوميا.
ووفقًا للتقارير الشهري الأخيرة لمنظمة أوبك، بلغ إنتاج النفط من ليبيا في شهر يوليو بمقدار 664 الف برميل يوميا بعد انخفاضه 56 ألفا و700 برميل.
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