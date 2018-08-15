ليبيا تعتزم زيادة إنتاج النفط

باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تعتزم ليبيا (عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)) زيادة إنتاج النفط.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن متوسط إنتاج النفط من ليبيا بلغ أكثر من 1 مليون برميل يوميا.

ووفقًا للتقارير الشهري الأخيرة لمنظمة أوبك، بلغ إنتاج النفط من ليبيا في شهر يوليو بمقدار 664 الف برميل يوميا بعد انخفاضه 56 ألفا و700 برميل.