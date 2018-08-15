    • / سياسة

    سياسة


    نائب الوزير: الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر تكلف الدول المجاورة بتعهدات لحماية البيئة والمسؤولية عن تلويث المياه

    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٧]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إن البلدان المطلة على بحر الخزر ما برحت تتعاون في مجال حماية البيئة لبحر الخزر والحفاظ على موارده البيولوجية.

    نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن هذا التعاون كانت تسويه حتى الان اتفاقية اطارية في حماية البيئة لبحر الخزر ومحاضرها والاتفاقية على حماية الموارد البيولوجية المائية وكفاءة الاستفادة منها وكذلك محضر تقييم التأثير على البيئة في سياق الحدود العابرة مشيرا إلى أن الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر هي الأخرى تتعهد الأطراف على أساسها بحماية البيئة البحرية والمسؤولية عن تلويث مياهه.

    وأشار خلفوف إلى أن الاتفاقية تقصد هنا كذلك الاحتياطات المشتركة في الموارد البيولوجية المائية للأطراف وقواعد تقسيم تلك الاحتياطات والثروات إلى حصص وطنية.

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير: الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر تكلف الدول المجاورة بتعهدات لحماية البيئة والمسؤولية عن تلويث المياه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٠٥‎]
    محمدياروف: الاتفاقية تحوي المعاملة المدنية النزيهة والقابلة للتنبؤ في فعاليات الدول المطلة على بحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٨]
    رؤساء الدول الخمس أنشأوا آلية تشاورية نظامية لمراقبة تنفيذ فاعل للاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]
    نائب الوزير: اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر تسمح بإمداد الأسلاك تحت الماء وخطوط الأنابيب في قاع بحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤١]
    خلفوف: الاتفاقية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار وجوب تحقيق إمكانيات العبور في بحر الخزر
    نائب الوزير: الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر تكلف الدول المجاورة بتعهدات لحماية البيئة والمسؤولية عن تلويث المياه