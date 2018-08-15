نائب الوزير: الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر تكلف الدول المجاورة بتعهدات لحماية البيئة والمسؤولية عن تلويث المياه

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إن البلدان المطلة على بحر الخزر ما برحت تتعاون في مجال حماية البيئة لبحر الخزر والحفاظ على موارده البيولوجية.

نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن هذا التعاون كانت تسويه حتى الان اتفاقية اطارية في حماية البيئة لبحر الخزر ومحاضرها والاتفاقية على حماية الموارد البيولوجية المائية وكفاءة الاستفادة منها وكذلك محضر تقييم التأثير على البيئة في سياق الحدود العابرة مشيرا إلى أن الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر هي الأخرى تتعهد الأطراف على أساسها بحماية البيئة البحرية والمسؤولية عن تلويث مياهه.

وأشار خلفوف إلى أن الاتفاقية تقصد هنا كذلك الاحتياطات المشتركة في الموارد البيولوجية المائية للأطراف وقواعد تقسيم تلك الاحتياطات والثروات إلى حصص وطنية.