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    نائب الوزير: اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر تسمح بإمداد الأسلاك تحت الماء وخطوط الأنابيب في قاع بحر الخزر

    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    قال خلف خلفوف إن الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر تعترف بحقوق الدول المطلة عليه في إمداد الأسلاك وخطوط الأنابيب في قاع بحر الخزر.

    نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن الاتفاقية تنص على ضرورة تنسيق وتوفيق المسائل الخاصة بمثل هذه الخطوط في قعر البحر بين الدول المطلة على البحر التي يخص بها القطاعات البحرية التي تمر من خلالها سبل تلك الخطوط فقط.

    وأوضح نائب الوزير أن الاتفاقية تطلب كذلك بموافقة مثل هذه المشاريع مع الوثائق الدولية الخاصة بمجال البيئة تلك الوثائق التي تشارك فيها الدول المطلة على البحر طرفا منها مفيدا أن بنود الاتفاقية الخاصة بذلك من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تنمية المشاريع الموجودة التي تشارك فيها أذربيجان أيضا في منطقة بحر الخزر وتوسيعها مع فتحها فرصا جديدة للبلد.

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير: اتفاقية الصفة القانونية لبحر الخزر تسمح بإمداد الأسلاك تحت الماء وخطوط الأنابيب في قاع بحر الخزر
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