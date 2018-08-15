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    رؤساء الدول الخمس أنشأوا آلية تشاورية نظامية لمراقبة تنفيذ فاعل للاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر

    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٨]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    قال خلف خلفوف إن رؤساء الدول المطلة على بحر الخزر أنشأوا آلية تشاورية نظامية خماسية الأطراف على مستوى نواب وزراء الخارجية ومفوضين للدول المطلة على بحر الخزر تحت رعاية وزارات الخارجية من اجل مراقبة التنفيذ الفاعل للاتفاقية والنظر في مختلف جوانب التعاون في بحر الخزر.

    نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن هذه الآلية ستراقب على إجراء الالتزامات المنبثقة عن حل المسائل الخاصة بالاتفاقية وما تمخض عنها.

    وأضاف نائب الوزير خلفوف أن الأطراف اتفقت على عقد أول اجتماع لفريق العمل المعني في أشهر الخريف للعام الحالي في أذربيجان مفيدا أن المهمة الرئيسية الموضوعة حاليا أمام فريق العمل المذكور هي العمل على إعداد اتفاقية على نهج معين لخطوط الخروج المستقيمة.

    وزاد أن أذربيجان تثق في إبرام هذه الاتفاقية من جانب الدول المطلة على بحر الخزر قريبا.

    AZERTAG.AZ :رؤساء الدول الخمس أنشأوا آلية تشاورية نظامية لمراقبة تنفيذ فاعل للاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر
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