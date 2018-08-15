عقد ملتقى وقود في حوضي بحر الخزر والبحر الأسود بباكو
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)
سيعقد ملتقى وقود في حوضي بحر الخزر والبحر الأسود بباكو في الفترة ما بين 11-12 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج أنه سيتم المناقشات حول سياسة الدولة بشأن تطوير مجمع الوقود والطاقة في أذربيجان وتحديث مجال صناعة تكرير النفط وغيرها من القضايا في الملتقى الذي سيقام بتنظيم مجلة "محطة بنزين حديثة". وسيشارك كل من شركات "سوكار" و"أذبترول" و"لوكويل" و"شيل" و"تركبترول" وغيرها في هذا الحدث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥٣]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥٢]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢١]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:١١]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٠٥]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٨]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣١]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥٣]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥٢]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٢]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥٥]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٠٨]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٤]
١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك