عقد ملتقى وقود في حوضي بحر الخزر والبحر الأسود بباكو

باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سيعقد ملتقى وقود في حوضي بحر الخزر والبحر الأسود بباكو في الفترة ما بين 11-12 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج أنه سيتم المناقشات حول سياسة الدولة بشأن تطوير مجمع الوقود والطاقة في أذربيجان وتحديث مجال صناعة تكرير النفط وغيرها من القضايا في الملتقى الذي سيقام بتنظيم مجلة "محطة بنزين حديثة". وسيشارك كل من شركات "سوكار" و"أذبترول" و"لوكويل" و"شيل" و"تركبترول" وغيرها في هذا الحدث.