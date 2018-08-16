باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 71.68 دولارا بعد انخفاضه 2.15 دولارا.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 71.68 دولارا

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