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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 71.68 دولارا

    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١١:٤١]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 71.68 دولارا بعد انخفاضه 2.15 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 71.68 دولارا
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