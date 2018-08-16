محمدياروف: المباحثات تنتج نتائج إيجابية عندما تقام في ظروف الثقة المتبادلة

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

قال ائلمار محمدياروف إننا علينا أن نعترف بأن المرحلة الأخيرة من توفيق الاتفاقية قد مرت من خلال مناقشات ما كانت سهلة على الإطلاق.

نقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن الاجتماع الذي استمر يومين لوزراء الخارجية للدول المطلة على بحر الخزر والذي انعقد في موسكو في ديسمبر عام 2017 اتسم بطابع مكثف جدا إلى أن تم التوصل في نهاية المطاف إلى تقدم رئيسي نحو توفيق الاتفاقية. وجرت مناقشات صعبة للغاية حول عدد من البنود. ولكن المباحثات تنتج نتائج إيجابية عندما تقام في ظروف الثقة المتبادلة وفي جو من حسن النية. ونتيجة لكل هذه المناقشات عرضت الاتفاقية على الرؤساء للتوقيع عليها في اجتماع القمة المنعقد في أكطاو لدول بحر الخزر وهاكم قد وقعنا على هذا الإنجاز.

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