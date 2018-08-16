زيادة إنتاج وقود الديزل في البلاد

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري مليون و169 الف طن من وقود الديزل و698.1 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و134.4 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و348.9 الف طن من الكراسين و138.8 الف طن وقود مازوت و47.1 الف طن من زيت البيتومين و164.2 الف طن من بيتومين النفط و151.7 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 1.6 في المئة مقارنة مع يناير - يوليو من العام السابق وبلغت 1 مليار و845.2 مليون مانات.

انخفض إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 1.4 في المائة وإنتاج بنزين للسيارات بنسبة 4.4 في المائة ووقود مازوت بنسبة 43.1 في المائة. وارتفع إنتاج وقود الديزل وزيوت التشحيم والقار النفطي وفحم الكوك.