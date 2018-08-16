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    جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    تنطلق الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 18 أغسطس السبت.

    أفادت أذرتاج أن الجولة التي تستمر خلال يومين تجمع مباراة افتتاحية ضمنها بين صبائل وقراباغ على ملعب بائل ارينا في العاصمة باكو الساعة 18.30.

    يذكر أن قراباغ حقق فوزا في جميع المباريات السابقة بين الطرفين فيما لم يتمكن صبائل من تسجيل هدف فيها أيضا.

    وتستمر الجولة نفس اليوم بمباراة يلتقي فيها زيرة مع كشله الساعة 20.30 في إستاد أذال ارينا في باكو. جدير بالذكر أن كشله تغلب على زيرة في المباراتين الأخيرتين بالحساب ذاته بهدفين مقابل واحد. كما أن الإحصاءات تشير إلى أن زيره تمكن من تسجيل هدف واحد في كل المباريات الثماني المتتالية.

    ويتنافس نفطجي في 19 أغسطس الاحد الساعة 18.30 على ملعب دالغا ارينا مع غابالا. وحقق نفطجي مسيرة لم يغادر الملعب دون أن يسجل هدفا في المباريات الخمس الأخيرة وفاز فوزين متتاليين. كما أن الفريقين لم يتعادلا خلال المباريات الثماني الأخيرة في الموسمين السابقين.

    وتختتم الجولة الساعة 20.30 من اليوم ذاته بمباراة يلتقي فيها سومغايت مع صباح على ملعب ألينج هارينا علما بأن الناديين لم يلتقيا بعضهما بعضا حتى الان في مباراة رسمية.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
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