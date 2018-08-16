توجيه 3.2 مليار مانات إلى قطاع النفط هذا العام

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم توجيه 3 مليارات و326.4 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال الأشهر السبعة كان بقيمة 19 مليارا و152.6 مليون مانات. انخفض الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 0.8 في المئة. تم إنتاج 73.2 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

وفقا للمعلومات اعتبارا من 1 يوليو من العام الحالي، تم توظيف 33.7 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و160.9 مانات في الفترة من يناير إلى يونيو للعام الجاري.