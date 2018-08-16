توجيه 3.2 مليار مانات إلى قطاع النفط هذا العام
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٢٠]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم توجيه 3 مليارات و326.4 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال الأشهر السبعة كان بقيمة 19 مليارا و152.6 مليون مانات. انخفض الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 0.8 في المئة. تم إنتاج 73.2 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.
وفقا للمعلومات اعتبارا من 1 يوليو من العام الحالي، تم توظيف 33.7 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و160.9 مانات في الفترة من يناير إلى يونيو للعام الجاري.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٥]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٢٥]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٦]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٤٣]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٨]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٤٧]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٣٨]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٤٥]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٠]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٤]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٥]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٢]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥٥]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٠٨]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٤]
١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك