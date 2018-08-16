باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم استخدام 712.4 ألف طن من وقود الديزل و620.3 ألف طن من البنزين للسيارات في أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء أنه تم استهلاك 165.3 الف طن من وقود الطيران والكراسين و116.4 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و119.9 الف طن من زيت البيتومين و100.2 الف طن من الغاز السائل و43.3 الف طن من زيوت التشحيم.

AZERTAG.AZ : استهلاك 712.4 ألف طن من الديزل و620.3 ألف طن من البنزين في نصف العام

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