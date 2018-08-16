انخفاض إنتاج الميثانول في أذربيجان

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري 37.6 ألف طن من البروبيلين و66.8 الف طن من البولي إثيلين و68.8 الف طن من إثيلين و7 ملايين و256.4 الف طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق و70.1 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 7.6 ألف طن من البروبيلين و1.3 الف طن من البولي إثيلين ومليونين و148.4 الف طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق و1.5 ألف طن من الميثانول.

انخفض إنتاج كحول الإيزوبروبيل المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 21.2 في المائة وإنتاج الميثانول بنسبة 49.1 في المائة خلال سبعة أشهر.

وزاد إنتاج البروبيلين بنسبة 16.2 في المائة والإثيلين بنسبة 7.9 في المائة.