نقل نحو 19.4 مليون طن من النفط عبر باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم نقل 23 مليونا و913.8 الف طن من النفط الأذربيجاني عبر خطوط أنابيب البترول الرئيسية خلال أشهر يناير - يوليو للسنة الجارية و81.5 في المائة منه تم نقل عبر خط أنابيب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.

وتم تصدير 19 مليونا و479 الف طن من النفط عبر هذا الخط من باكو خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء انه تم تصدير 3 ملايين و716.7 ألف طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية عبر هذا الخط.