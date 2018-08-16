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    نقل نحو 19.4 مليون طن من النفط عبر باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر

    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم نقل 23 مليونا و913.8 الف طن من النفط الأذربيجاني عبر خطوط أنابيب البترول الرئيسية خلال أشهر يناير - يوليو للسنة الجارية و81.5 في المائة منه تم نقل عبر خط أنابيب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.

    وتم تصدير 19 مليونا و479 الف طن من النفط عبر هذا الخط من باكو خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء انه تم تصدير 3 ملايين و716.7 ألف طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية عبر هذا الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل نحو 19.4 مليون طن من النفط عبر باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر
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