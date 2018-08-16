نقل نحو 19.4 مليون طن من النفط عبر باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٢٥]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم نقل 23 مليونا و913.8 الف طن من النفط الأذربيجاني عبر خطوط أنابيب البترول الرئيسية خلال أشهر يناير - يوليو للسنة الجارية و81.5 في المائة منه تم نقل عبر خط أنابيب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.
وتم تصدير 19 مليونا و479 الف طن من النفط عبر هذا الخط من باكو خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء انه تم تصدير 3 ملايين و716.7 ألف طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية عبر هذا الخط.
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