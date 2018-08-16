وزير الخارجية: نعول على إبرام الاتفاقية قريبا

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

قال ائلمار محمدياروف إن الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر الموقع عليها مؤخرا ستعرض على إبرام الدول الأعضاء وفقا للإجراءات الداخلية للبلاد.

نقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن انتهاء عملية التصديق عليها وتنفيذ فعلي لبنود الاتفاقية وما ينبثق عنها سيفتح إمكانات أوسع أمام تنمية المنطقة المستدامة.

وزاد أن البيان الختامي المتبنى من جانب رؤساء الدول في اجتماع القمة في أكطاو وكذلك الاتفاقية يحددان وظائف ومهام جديدة.

وستستمر أعمالنا المكثفة التي تعتمد على حسن النية والصداقة والتعاون من اجل مصالح مستقبلية لجميع منطقة بحر الخزر وشعوب الدول المحاذية له.