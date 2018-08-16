    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية: نعول على إبرام الاتفاقية قريبا

    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٨]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    قال ائلمار محمدياروف إن الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر الموقع عليها مؤخرا ستعرض على إبرام الدول الأعضاء وفقا للإجراءات الداخلية للبلاد.

    نقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة إن انتهاء عملية التصديق عليها وتنفيذ فعلي لبنود الاتفاقية وما ينبثق عنها سيفتح إمكانات أوسع أمام تنمية المنطقة المستدامة.

    وزاد أن البيان الختامي المتبنى من جانب رؤساء الدول في اجتماع القمة في أكطاو وكذلك الاتفاقية يحددان وظائف ومهام جديدة.

    وستستمر أعمالنا المكثفة التي تعتمد على حسن النية والصداقة والتعاون من اجل مصالح مستقبلية لجميع منطقة بحر الخزر وشعوب الدول المحاذية له.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: نعول على إبرام الاتفاقية قريبا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٤٧]
    محمدياروف: المباحثات تنتج نتائج إيجابية عندما تقام في ظروف الثقة المتبادلة
    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٣٨]
    وزير الخارجية: الدول المطلة على بحر الخزر أبدت خلال إعداد هذه الاتفاقية ثقافة سياسية عالية
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٠٥‎]
    محمدياروف: الاتفاقية تحوي المعاملة المدنية النزيهة والقابلة للتنبؤ في فعاليات الدول المطلة على بحر الخزر
    ١٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٨]
    رؤساء الدول الخمس أنشأوا آلية تشاورية نظامية لمراقبة تنفيذ فاعل للاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر
    وزير الخارجية: نعول على إبرام الاتفاقية قريبا