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    نقل 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم خلال العام الجاري

    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم نقل 13 مليار و299.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال الشهر الماضي، الأمر الذي ارتفع 0.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الجاري.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 32.4 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 4 مليارات و312.1 مليون متر مكعب من الحجم العام خلال يناير – يوليو نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

    AZERTAG.AZ :نقل 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم خلال العام الجاري
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