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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 72.61 دولارا

    ١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٢١]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 72.61 دولارا بعد ارتفاعه 0.93 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 72.61 دولارا
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