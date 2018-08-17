مصر تستأنف تصدير الغاز الطبيعي من يناير

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ستستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي من شهر يناير للعام المقبل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي في أكتوبر القادم.

قال وزير النفط المصري طارق الملا إن بلاده ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من إنتاجها المحلي وتزايد الطلب على الطاقة منذ شهر أكتوبر الحالي: "سيكون هذا بداية إمدادات الغاز الطبيعي للبلد وسنبدأ بتصدير الغاز الطبيعي من شهر يناير لعام 2019".