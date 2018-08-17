إنتاج 22.5 مليون طن من البترول و10.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم إنتاج 22 مليونا و566.4 ألف طن من البترول و16 مليارا و946.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال يناير بلغت 20.2 مليار مانات وهو اقل بنسبة 0.8 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

انخفض خلال العام الجاري حجم إنتاج النفط بنسبة 0.3 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 3.6 في المائة.