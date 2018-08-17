زلزال بقوة 5 درجات في إيطاليا

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وقعت الهزات الارتدادية بقوة 5 درجة على مقياس ريختر في مدينة روما الإيطالية، حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" للأنباء أن مركز الزلزال كان على بعد 193 كم من مدينة وعلى عمق 10 كم.

لم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.