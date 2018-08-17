عدد سكان أذربيجان يبلغ 9 ملايين و936 ألف و134 نسمة

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ عدد سكان أذربيجان بمقدار 38 ألف و49 نسمة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 9 ملايين و936 ألف و134 نسمة حتى الأول من شهر يوليو / تموز للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 115 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث. لكل 1000 رجل 1005 امرأة.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال يناير – يونيو للعام الجاري 66 ألفا و166 مولود ومولودين جددا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 13.6 مولودا. و45 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و47 في المائة هن الإناث كما أن 1238 مولود هم التوائم و45 منهم هم ثلاثة التوائم.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة الربع الأول للعام الحالي 29 ألفا و292 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 6.1 حالات.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 27 ألفا و525 عقد زواج و7 آلاف و219 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.7 عقود زواج و1.5 طلاق.