الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة لنكران

باكو، 17 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع عشر من أغسطس آب اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين قصبات هيركان وطاشتاتوك وبيلاسر بمحافظة لنكران جنوب البلاد.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 1ر9 ملايين مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح وعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إنشاء الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 7 مناطق سكنية يقطنهما 7 آلاف نسمة.