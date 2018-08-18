بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 73.45 دولارا
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٨]
باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.45 دولارا بعد ارتفاعه 0.84 دولارا.
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