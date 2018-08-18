زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب إندونيسيا

طوكيو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ضرب زلزال قوي بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر على ساحل إندونيسيا لبحر فلوريس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيوليوجي الأميركية ان مركز الزلزال يقع على بعد 135 كم شمال جزيرة كومودو الإندونيسية تحت الأرض وعلى بعد 255 كم جنوب ماكاسار. كان مركز الزلزال على عمق 546 كيلومتر.

شعر بالزلزال في جزيرة بالي.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

لم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.