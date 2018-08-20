    • / رياضة

    رياضة


    زيرة يتعادل مع كشلة ضيفه

    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٠]

    باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

    تعادل زيرة باكو مع ضيفه كشلة باكو بهدفين مقابل مثليهما في الجولة الثانية من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب أذال أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم محمدوف أمام 400 مشجع.

    وفتح الحساب عباسوف د2 لصالح زيرة وضاعفه فرجاد أزاد د35 لينتهي الشوط الأول بفوز المضيف. وفي الشوط الثاني اخذ كشله زمام المبادرة ليسجل هدفي التعادل من طرف ألخاصوف د53 وأندريه د90+1.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

    وأضاف دقيقة بدل الضائع في الشوط الأول و6 دقائق في الشوط الثاني.

    وبعد هذه النتيجة يحتل زيرة المركز السادس برصيد نقطة ويليه كشله سابعا بنفس الرصيد.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتعادل مع كشلة ضيفه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥‎٦]
    صباح يخسر أمام ضيفه سومغايت
    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٩]
    قراباغ يفوز على صبائل ضيفا
    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٥‎٥‎]
    جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
    غابالا يودع صبائل بثلاثة دون رد
    زيرة يتعادل مع كشلة ضيفه