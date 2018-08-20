زيرة يتعادل مع كشلة ضيفه

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

تعادل زيرة باكو مع ضيفه كشلة باكو بهدفين مقابل مثليهما في الجولة الثانية من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب أذال أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم محمدوف أمام 400 مشجع.

وفتح الحساب عباسوف د2 لصالح زيرة وضاعفه فرجاد أزاد د35 لينتهي الشوط الأول بفوز المضيف. وفي الشوط الثاني اخذ كشله زمام المبادرة ليسجل هدفي التعادل من طرف ألخاصوف د53 وأندريه د90+1.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وأضاف دقيقة بدل الضائع في الشوط الأول و6 دقائق في الشوط الثاني.

وبعد هذه النتيجة يحتل زيرة المركز السادس برصيد نقطة ويليه كشله سابعا بنفس الرصيد.