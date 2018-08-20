صباح يخسر أمام ضيفه سومغايت

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

خسر صباح باكو أمام ضيفه سومغايت بهدف مقابل أربعة في الجولة الثانية من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب ألينجه أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم أقايف أمام 500 مشجع.

وأيقظ هدف ماركو المسجل د10 لصالح صاحب الأرض لاعبي سومغايت لينزلوا بكلكلهم على مرمى صباح إلى ما أثمر عن 4 أهداف دون رد جاءت من طرف قربانوف د19 ومحمدوف د34 من ركلة الجزاء وعلييف د43 واسكندروف د85.

وعاقب الحكم لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف دقيقة بدل الضائع في الشوط الأول و4 دقائق في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يحتل سومغايت المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما وقف صباح بالمركز الخامس بالرصيد ذاته.