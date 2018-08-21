هجوم بالصواريخ على القصر الرئاسي بكابول

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

شهدت العاصمة الأفغانية كابول هجوما صاروخيا في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس البلاد أشرف غني يتحدث خلال الاحتفال بعيد الأضحى في القصر الرئاسي.

وقعت اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن الأفغان وبين مجموعات مسلحة قصفت القصر الرئاسي الأفغاني من شاحنة وسط العاصمة كابول.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة "Tolo news" ان الهجوم وقع صباح اليوم في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (في الساعة 8:30 بتوقيت باكو). استهدفت الصواريخ القصر الرئاسي والحي الدبلوماسي بالعاصمة كابول.

لقي اثنين من المسلحين مصرعهما، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة.

ولم ترد معلومات حينها عن سقوط ضحايا.