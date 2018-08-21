    • / رياضة

    رياضة


    جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكر القدم

    ٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١١]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى.

    أفادت أذرتاج أن الجولة الأولى تستمر خلال يومين 23-24 أغسطس وتنطلق نفس الساعة 17.00.

    23 أغسطس، الخميس

    قراداغ لوكباتان باكو – نفطجي الرديف باكو

    ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي

    صباح الرديف باكو – الجيش الرياضي باكو

    ملعب قصبة بناء

    كبز كنجة – قراباغ الرديف أغدام

    ملعب كنجة المركزي

    زيرة الرديف باكو – صبائل الرديف باكو

    ملعب أذال أرينا

    24 أغسطس، الجمعة

    زاقاتالا – كشله الرديف باكو

    ملعب زاقاتالا المركزي

    طوران طاووس – أقصو

    ملعب طاووس المركزي

    شوالان باكو – سومغايت الرديف

    ملعب أذال أرينا

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكر القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
    نفطجي يتغلب على غابالا
    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥‎٦]
    صباح يخسر أمام ضيفه سومغايت
    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٠]
    زيرة يتعادل مع كشلة ضيفه
    ٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٩]
    قراباغ يفوز على صبائل ضيفا
    جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكر القدم