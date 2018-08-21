جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكر القدم
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١١]
باكو، 21 أغسطس، أذرتاج
أعلنت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى.
أفادت أذرتاج أن الجولة الأولى تستمر خلال يومين 23-24 أغسطس وتنطلق نفس الساعة 17.00.
23 أغسطس، الخميس
قراداغ لوكباتان باكو – نفطجي الرديف باكو
ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي
صباح الرديف باكو – الجيش الرياضي باكو
ملعب قصبة بناء
كبز كنجة – قراباغ الرديف أغدام
ملعب كنجة المركزي
زيرة الرديف باكو – صبائل الرديف باكو
ملعب أذال أرينا
24 أغسطس، الجمعة
زاقاتالا – كشله الرديف باكو
ملعب زاقاتالا المركزي
طوران طاووس – أقصو
ملعب طاووس المركزي
شوالان باكو – سومغايت الرديف
ملعب أذال أرينا
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