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    الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح مجمع تربية المواشي في محافظة إسماعيلي

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٤٣]

    إسماعيلي، 25 أغسطس، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 أغسطس اليوم في افتتاح مجمع تربية المواشي بسعة 1000 ماشية التابع لشركة "أذ زا أغرو" المساهمة ذ.م.م. في قرية كيْوَندي بمحافظة إسماعيلي.

    قدم وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف وصاحب المشروع زهراب أصلانوف معلومات الى رئيس الدولة حول الأعمال المنفذة في المجمع.

    وقال الوزير مصطفايف إن هذا المجمع هو الـ27 مفيدا ان طاقة الانتاج السنوية لهذه المؤسسة تبلغ 150 الف طن من اللبن و6 الاف طن من اللحم. وزاد ان المجمع تلقى استثمارات 5ر9 ملايين مانات منها 5ر3 ملايين مانات من جانب الصندوق الوطني لدعم ريادة العمل لدى الوزارة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح مجمع تربية المواشي في محافظة إسماعيلي
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