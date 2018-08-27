باكو، 27 أغسطس، أذرتاج وقع الرئيس إلهام علييف في 27 أغسطس اليوم على القرار الجمهوري بشأن إنشاء مبنى لروضة وحضانة الأطفال جديد بمدينة إسماعيلي. أفادت أذرتاج ان القرار الجمهوري يخصص 5ر1 مليون مانات لإدارة السلطة التنفيذية لمحافظة إسماعيلي من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م لإنشاء مبنى جديد لروضة وحضانة الأطفال بسعة 100 سرير.

AZERTAG.AZ : القرار الجمهوري لإنشاء روضة وحضانة الأطفال بسعة 100 سرير في إسماعيلي

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