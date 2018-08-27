الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء مؤسسة أخرى لنسج الزرابي تقليديا في إسماعيلي
AzerTAg.az
٢٧.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
باكو، 27 أغسطس، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف في 27 أغسطس اليوم مرسوما بشأن إنشاء مؤسسة جديدة لنسج الزرابي تقليديا وتزويده وبناء البنية التحتية لها في محافظة إسماعيلي.
أفادت أذرتاج ان المرسوم ينص على تخصيص 4ر2 مليوني مانات لشركة "أذر خالتشه" المساهمة المفتوحة من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م لإنشاء مؤسسة جديدة لنسج الزرابي تقليديا في محافظة إسماعيلي وتزويدها بالأجهزة والمعدات والآلات وبناء البنية التحتية لها.
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