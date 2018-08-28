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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال إعادة بناء الطرق البرية الواصلة بين لنكران وليريك

    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:١٦]

    باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

    رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على تمويل إعادة بناء الطرق البرية الواصلة بين محافظتي لنكران وليريك جنوب البلد.

    وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5 ملايين مانات من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إنشاء الطرق البرية المذكورة .

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال إعادة بناء الطرق البرية الواصلة بين لنكران وليريك
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