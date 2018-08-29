تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 78 دولار أمريكي
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥٢]
باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 78.15 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.64 دولارا.
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