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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 78 دولار أمريكي

    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥‎٢]

    باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 78.15 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.64 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 78 دولار أمريكي
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