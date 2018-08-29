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    إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بأنطاليا

    ٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٧]

    باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 11 سائحا روسيا بجروح مختلفة في حادث سير، وقع اليوم الأربعاء بمدينة أنطاليا التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن صباح اليوم الأربعاء بوقوع حادث اصطدام حافلة كانت تقل 25 سائحا روسيا إلى المطار بشاحنة، الأمر الذي أسفر عن خروج الحافلة من الطريق العام.

    وأكد ممثل القنصلية الروسية في أنطاليا وقوع حادث السير الذي تضرر فيه المواطنون الروس.

    AZERTAG.AZ :إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بأنطاليا
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